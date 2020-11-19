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Безопасность? Нет, не слышали
Источник материала: Onliner
Грабли на даче необходимо класть в траву зубцами вверх и желательно по пути следования людей (но не на тропинке). На самом деле, конечно, нет, но на площадке reddit есть целое сообщество, где пользователи выкладывают фото с фейлами на ниве безопасности. Иногда это просто смешно, иногда — страшно и удивительно. Хотя, если задуматься, то каждый, наверное, устраивал нечто подобное в своей жизни.
Подборку
Самый, наверное, безобидный вариант, но конусы лучше выбирать позаметнее
Да, когда-то к безопасности на производстве относились проще
Почувствуй себя в фильме ужасов. Пикантности ситуации добавило то, что эту дверь в офисном здании впервые открыли как раз во время пожарной тревоги (надеемся, учебной)
Пожарная лестница в одном из колледжей. Ну так себе выбор в случае эвакуации
Всегда так делаю
А что будет, если стоящий в кадре ближе к нам захочет сильно чихнуть?
Ну и не курит же
«Подумай о безопасности!» Да, вот прямо сейчас и думаю
Главное — уверенность в своих силах
Утверждается, что владелец этих очков использует их при нанесении агрессивных составов. А чтобы от них не потели стекла, наделал дырок
Перед тем как отправиться в «травму»
Египетские сантехники очень суровые
Не пили сук!
На фото — соревнования по скоростной уборке асбеста... 1962 год
Бог в помощь
Без комментариев
Вы же все равно рыбу мыть будете
Вопрос: куда оно будет падать?
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 120 Вт, потребление: 400 Вт, регулировка мощности на корпусе, турбощетка
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Грабли на даче необходимо класть в траву зубцами вверх и желательно по пути следования людей (но не на тропинке). На самом деле, конечно, нет, но на площадке reddit есть...
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