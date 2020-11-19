Безопасность? Нет, не слышали

Источник материала: Onliner

Грабли на даче необходимо класть в траву зубцами вверх и желательно по пути следования людей (но не на тропинке). На самом деле, конечно, нет, но на площадке reddit есть целое сообщество, где пользователи выкладывают фото с фейлами на ниве безопасности. Иногда это просто смешно, иногда — страшно и удивительно. Хотя, если задуматься, то каждый, наверное, устраивал нечто подобное в своей жизни.

Подборку собрал ресурс Boredpanda.



Самый, наверное, безобидный вариант, но конусы лучше выбирать позаметнее



Да, когда-то к безопасности на производстве относились проще



Почувствуй себя в фильме ужасов. Пикантности ситуации добавило то, что эту дверь в офисном здании впервые открыли как раз во время пожарной тревоги (надеемся, учебной)



Пожарная лестница в одном из колледжей. Ну так себе выбор в случае эвакуации



Всегда так делаю



А что будет, если стоящий в кадре ближе к нам захочет сильно чихнуть?



Ну и не курит же



«Подумай о безопасности!» Да, вот прямо сейчас и думаю



Главное — уверенность в своих силах



Утверждается, что владелец этих очков использует их при нанесении агрессивных составов. А чтобы от них не потели стекла, наделал дырок



Перед тем как отправиться в «травму»



Египетские сантехники очень суровые



Не пили сук!



На фото — соревнования по скоростной уборке асбеста... 1962 год



Бог в помощь



Без комментариев



Вы же все равно рыбу мыть будете



Вопрос: куда оно будет падать?