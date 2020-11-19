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Безопасность? Нет, не слышали

19.11.2020 14:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Грабли на даче необходимо класть в траву зубцами вверх и желательно по пути следования людей (но не на тропинке). На самом деле, конечно, нет, но на площадке reddit есть целое сообщество, где пользователи выкладывают фото с фейлами на ниве безопасности. Иногда это просто смешно, иногда — страшно и удивительно. Хотя, если задуматься, то каждый, наверное, устраивал нечто подобное в своей жизни.

Подборку собрал ресурс Boredpanda.

Безопасность? Нет, не слышали
Самый, наверное, безобидный вариант, но конусы лучше выбирать позаметнее
Безопасность? Нет, не слышали
Да, когда-то к безопасности на производстве относились проще
Безопасность? Нет, не слышали
Почувствуй себя в фильме ужасов. Пикантности ситуации добавило то, что эту дверь в офисном здании впервые открыли как раз во время пожарной тревоги (надеемся, учебной)
Безопасность? Нет, не слышали
Пожарная лестница в одном из колледжей. Ну так себе выбор в случае эвакуации
Безопасность? Нет, не слышали
Всегда так делаю
Безопасность? Нет, не слышали
А что будет, если стоящий в кадре ближе к нам захочет сильно чихнуть?
Безопасность? Нет, не слышали
Ну и не курит же
Безопасность? Нет, не слышали
«Подумай о безопасности!» Да, вот прямо сейчас и думаю
Безопасность? Нет, не слышали
Главное — уверенность в своих силах
Безопасность? Нет, не слышали
Утверждается, что владелец этих очков использует их при нанесении агрессивных составов. А чтобы от них не потели стекла, наделал дырок
Безопасность? Нет, не слышали
Перед тем как отправиться в «травму»
Безопасность? Нет, не слышали
Египетские сантехники очень суровые
Безопасность? Нет, не слышали
Не пили сук!
Безопасность? Нет, не слышали
На фото — соревнования по скоростной уборке асбеста... 1962 год
Безопасность? Нет, не слышали
Бог в помощь
Безопасность? Нет, не слышали
Без комментариев
Безопасность? Нет, не слышали
Вы же все равно рыбу мыть будете
Безопасность? Нет, не слышали
Вопрос: куда оно будет падать?
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Грабли на даче необходимо класть в траву зубцами вверх и желательно по пути следования людей (но не на тропинке). На самом деле, конечно, нет, но на площадке reddit есть...
 
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