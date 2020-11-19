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Японцы показали дизайн Honda Civic нового поколения

19.11.2020 14:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наверное, только фанаты Honda успевают считать поколения модели Civic. Вскоре в США стартуют продажи 11-й генерации данного семейства. Японцы показали предсерийный прототип Civic'2022. Дизайн рыночной версии машины практически не будет отличаться от того, что вы видите на снимках.

Японцы показали дизайн Honda Civic нового поколения

В США Honda Civic — самая продаваемая машина компактного класса. Седан десятого поколения появился там в 2015-м, но, чтобы сохранить интерес к модели, японцы решили поскорее вывести преемника. «Четырехдверка» 11-го поколения стилистически недалеко ушла от предшественника. Поддавшись новой моде, японцы сделали экстерьер модели более «спокойным», без лишних линий. Можно сказать, Civic повзрослел, остепенился.

Японцы показали дизайн Honda Civic нового поколения

Есть уже и рисунок с архитектурой передней панели нового седана. Здесь изменений гораздо больше. Фактически салон полностью переделали, подняв на этаж выше мультимедийную систему и убрав лишние клавиши. Панель приборов стала более традиционной, без треугольных шкал.

Японцы показали дизайн Honda Civic нового поколения

Автомобиль поступит к американским дилерам в 2021 году. В Японии седан Civic уже не продают: слишком маленький спрос. У нас официального представительства Honda вообще нет.

Honda Civic X SI, 2017 г.в., 18 098 км
белый, седан, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
31 399 р.
12 300$ / 10 356€
Honda Civic X EX, 2018 г.в., 22 560 км
синий, седан, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
32 165 р.
12 600$ / 10 609€
Honda Civic EXL, 2016 г.в., 66 700 км
белый, седан, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
30 378 р.
11 900$ / 10 020€
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Наверное, только фанаты Honda успевают считать поколения модели Civic. Вскоре в США стартуют продажи 11-й генерации данного семейства. Японцы показали предсерийный...
 
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