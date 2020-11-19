Японцы показали дизайн Honda Civic нового поколения

Источник материала: Onliner

Наверное, только фанаты Honda успевают считать поколения модели Civic. Вскоре в США стартуют продажи 11-й генерации данного семейства. Японцы показали предсерийный прототип Civic'2022. Дизайн рыночной версии машины практически не будет отличаться от того, что вы видите на снимках.





В США Honda Civic — самая продаваемая машина компактного класса. Седан десятого поколения появился там в 2015-м, но, чтобы сохранить интерес к модели, японцы решили поскорее вывести преемника. «Четырехдверка» 11-го поколения стилистически недалеко ушла от предшественника. Поддавшись новой моде, японцы сделали экстерьер модели более «спокойным», без лишних линий. Можно сказать, Civic повзрослел, остепенился.





Есть уже и рисунок с архитектурой передней панели нового седана. Здесь изменений гораздо больше. Фактически салон полностью переделали, подняв на этаж выше мультимедийную систему и убрав лишние клавиши. Панель приборов стала более традиционной, без треугольных шкал.





Автомобиль поступит к американским дилерам в 2021 году. В Японии седан Civic уже не продают: слишком маленький спрос. У нас официального представительства Honda вообще нет.