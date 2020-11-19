Мониторинг родительских чатов, тотальное видеонаблюдение, патрулирование дружинниками. Полный список мер по «наведению порядка» в Минске

Источник материала: Onliner

Пожалуй, еще никогда «верхи» не принимали решения и не подписывали документы с такой скоростью. Только в начале недели Александр Лукашенко поручил навести порядок в Минске — и вот из бюрократической печки Мингорисполкома выскочил горяченький пирожок. В первую очередь отцы города отмечают, что к ним сыплются и сыплются жалобы от неравнодушных граждан «с требованиями прекратить не разрешенные в установленном порядке массовые мероприятия и акции, в том числе на дворовых территориях, территориях организаций, учебных заведений, нарушения порядка эксплуатации жилых зданий и иных сооружений». Это ж когда наши люди научились так по-канцеляристки выражаться?

«Со стороны участников не разрешенных в установленном порядке массовых мероприятий демонстрируется неуважение к закону, государственным символам, гражданам. Имеют место отдельные попытки воспрепятствования функционированию организаций, в том числе обеспечивающих жизнедеятельность населения и общественного транспорта. Фиксируются случаи порчи зданий и сооружений, дорожного полотна, имущества граждан. Значительные средства затрачиваются на устранение последствий противоправных деяний, в том числе связанные с наведением порядка на улицах города», — отмечается в официальном сообщении на сайте.

Как результат в целях укрепления законности и стабилизации общественного порядка в соответствии с абзацами сороковым, сорок первым статьи 41 и абзацем седьмым статьи 43 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. №108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Минский городской исполнительный комитет решил:

В связи с этим администрациям районов г. Минска до 19 ноября 2020 г. принять решения по обеспечению общественного порядка и безопасности, дисциплины, наведению порядка на территории соответствующего административного района. А контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Мингорисполкома по направлениям деятельности, начальника главного управления внутренних дел Мингорисполкома, начальника учреждения «Минское городское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» и главного санитарного врача г. Минска.

Но это только общие фразы. А теперь к сути. План дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и безопасности, дисциплины включает в себя следующие пункты — целых двадцать! Перечислим их все, чтобы вы точно знали, что теперь общественному порядку, дисциплине и безопасности ничего не угрожает. Больше всего хлопотных дел предстоит решить администрациям районов, помогать им по мере сил, возможности и неравнодушности будут сотрудники Мингорисполкома, ГУВД, Центра информационных технологий и даже «Минскрекламы». Исполнять все это обязанные должны ежедневно или постоянно.

1. Проведение мониторинга интернет-пространства на предмет выявления очагов социальной напряженности.

2. Изучение ситуации в трудовых коллективах организаций.

3. Проведение мониторинга по месту жительства граждан, выявление и оперативное разрешение проблемных вопросов жизнедеятельности микрорайонов.

4. Организация патрулирования территории города членами добровольных дружин.

5. Организация систематической профилактической работы с участниками неразрешенных массовых мероприятий в трудовых коллективах.

6. Принятие мер по предотвращению социальной напряженности и укреплению морально-психологического климата на предприятиях.

7. Проведение семинаров, конференций, круглых столов в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта по обучению принципам, методам и формам работы в сфере профилактики экстремистской деятельности.

8. Организация дополнительной занятости студенческой молодежи.

9. Организация работы по популяризации и размещению государственной символики.

10. Проведение работы по совершенствованию систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан, а также подключению объектов, подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения, к республиканской системе мониторинга общественной безопасности.

11. Обеспечение мониторинга вывесок, витрин, билбордов, рекламных щитов и иных конструкций на предмет размещения информации, дискредитирующей государство.

12. Обеспечение проведения встреч с представителями жилищно-строительных потребительских кооперативов, товариществ собственников с разъяснением правовых последствий проведения несанкционированных акций и действий.

13. Обеспечение на постоянной основе обследований подвальных, чердачных и технических помещений и мест общего пользования зданий и сооружений на предмет их оборудования исправными запирающими устройствами и содержания в состоянии, исключающем нахождение в них посторонних лиц, а также ограничение доступа посторонних лиц в технические помещения.

14. Размещение на сайтах и информационных стендах учреждений образования информации об ответственности несовершеннолетних и их родителей за совершение правонарушений, в том числе связанных с проведением несанкционированных массовых мероприятий.

15. Обеспечение мониторинга школьных, родительских, дворовых чатов в целях получения информации о фактах и (или) признаках правонарушений со стороны или в отношении несовершеннолетних, в том числе выявления и реагирования на информацию, содержащую призывы к нарушениям действующего законодательства.

16. Организация и проведение обучения учащихся культуре поведения в интернете, в том числе в социальных сетях.

17. Организация обсуждения в родительских онлайн-сообществах вопросов вхождения подростков в неформальные молодежные группировки либо причисляющих себя к таковым, склонных к насилию, конфликтам и совершению иных противоправных поступков, посещения несовершеннолетними деструктивных информационных ресурсов, участия их в несанкционированных массовых мероприятиях.

18. Создание и размещение информации, в том числе тематических видеофильмов (социальных роликов), печатной продукции (листовки, плакаты, брошюры и т. д.) по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия.

19. Посещение в выходные дни семей, находящиеся в социально опасном положении.

20. Обеспечение поддержания надлежащего санитарного состояния на территориях административных районов г. Минска согласно приложению («неблагонадежные» территории мы распишем для вас отдельно. — Прим. Onliner).