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На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает жителей Беларуси.
По информации синоптиков, ночью и утром 20 ноября в большинстве районов сохранится усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
При порывистом ветре спсатели
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Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает жителей Беларуси.
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