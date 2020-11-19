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На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности

19.11.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает жителей Беларуси.

На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности
Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети

По информации синоптиков, ночью и утром 20 ноября в большинстве районов сохранится усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

При порывистом ветре спсатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает жителей Беларуси.
 
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