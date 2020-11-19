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Бывший генпрокурор Конюк получил новую должность
Источник материала: Навiны
Кадровый четверг у Александра Лукашенко продолжился назначениями новых послов.
Как сообщается, бывший генеральный прокурор Александр Конюк возглавит посольство Беларуси в Армении, а бывший министр обороны и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков — в Азербайджане.
Послом в Китай направлен экс-глава Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.
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Кадровый четверг у Александра Лукашенко продолжился назначениями новых послов.
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