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Осмелевшая Кейт Миддлтон захотела изменить королевский протокол

19.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон решила опередить события: герцогиня придумала, как усовершенствует королевский протокол, после того как станет королевой-консортом.

© REUTERS / POOL New
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Исходя из продолжительности жизни в монаршей семье и очередь на трон, принц Уильям еще не скоро станет королем. Недавно Елизавета II отказалась покидать трон и решила править до победного. Но все это не повлияло на настроение и планы ее "фаворитки".

Как сообщило издание US Weekly, у Кейт Миддлтон возникла навязчивая идея, как сделать свою жизнь в роли королевы приятнее.

По словам королевского источника, герцогиня Кембриджская мечтает изменить "устаревший протокол" и хочет чаще выходить на публику в гордом одиночестве.

"До этого мы никогда не видели Кейт на официальных мероприятиях без Уильяма, но сейчас она взяла на себя многие обязанности, что точно намекает на то, что она готова быть королевой. Это же касается и ее активности в соцсетях: с помощью интервью и виртуальных встреч она задает будущие тренды в королевстве", - добавил инсайдер.

Напомним, что свекр Миддлтон и главный претендент на трон - принц Чарльз также планирует первые реформы во дворце.

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Кажется, что соперница Меган Маркл засиделась в роли послушной "фаворитки" Ее Величества и уже готова примерить смелую роль королевы-консорта.
 
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