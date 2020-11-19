Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио В Госдуме оценили, как конфликт в Карабахе изменил отношение армян к России

Жители Армении по-прежнему считают Россию другом, союзником и рассчитывают на ее помощь, показал опрос , который проводился по заказу радио Sputnik после совместного заявления Москвы, Еревана и Баку по ситуации в Нагорном Карабахе и ввода российского миротворческого контингента в регион.

Так, по данным опроса, 83,8% респондентов в Армении ответили, что относятся к России хорошо, и только 9,4% высказали противоположную точку зрения. 84,6% опрошенных армян считают Российскую Федерацию союзником Армении, а 62,3% респондентов – наиболее дружественной страной.

Конфликт в Карабахе ― "это действительно национальная драма, и все по-разному ее переживают", отметил депутат российской Госдумы, член фракции партии "Единая Россия" Олег Морозов, комментируя на радио Sputnik итоги опроса.

"Если иметь ввиду те непростые процессы, которые происходят сегодня в Армении и в душе каждого армянина, на этом фоне эти цифры по отношению к России и к тому, что сделала Россия в отношении этого кризиса, к решению по миротворцам, это очень серьезный результат", ― сказал парламентарий.

Подавляющее большинство граждан Армении считает Россию братской страной, исторически с ней связанной, и одобряет состоявшееся решение, эти цифры очень показательны и позитивны, отметил Морозов.

"Мы тоже кровно заинтересованы в разрешении этого конфликта мирным способом и в его деэскалации, потому что это, как принято говорить, "наше политическое мягкое подбрюшье", и нам совершенно ни к чему, чтобы там разгорался военный конфликт, в котором сражаются два народа, нам очень близкие", ― сказал Морозов.

Даже непростые отношения между Россией и Арменией, после того, как в Армении сменился политический режим ,"и всякое было, когда этот режим приходил к власти", но это не поменяло общенародное отношение армян к России, "значит, политики не могут взять и вот так поменять душу народа, это очень важно", резюмировал депутат.

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