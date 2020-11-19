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В Госдуме оценили, как конфликт в Карабахе изменил отношение армян к России

19.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
В Госдуме оценили, как конфликт в Карабахе изменил отношение армян к России

Жители Армении по-прежнему считают Россию другом, союзником и рассчитывают на ее помощь, показал опрос, который проводился по заказу радио Sputnik после совместного заявления Москвы, Еревана и Баку по ситуации в Нагорном Карабахе и ввода российского миротворческого контингента в регион. 

© AFP 2020 / -
Большинство граждан Армении считают Россию своим союзником - опрос

Так, по данным опроса, 83,8% респондентов в Армении ответили, что относятся к России хорошо, и только 9,4% высказали противоположную точку зрения. 84,6% опрошенных армян считают Российскую Федерацию союзником Армении, а 62,3% респондентов – наиболее дружественной страной.

Конфликт в Карабахе ― "это действительно национальная драма, и все по-разному ее переживают", отметил депутат российской Госдумы, член фракции партии "Единая Россия" Олег Морозов, комментируя на радио Sputnik итоги опроса.

"Если иметь ввиду те непростые процессы, которые происходят сегодня в Армении и в душе каждого армянина, на этом фоне эти цифры по отношению к России и к тому, что сделала Россия в отношении этого кризиса, к решению по миротворцам, это очень серьезный результат", ― сказал парламентарий.

Подавляющее большинство граждан Армении считает Россию братской страной, исторически с ней связанной, и одобряет состоявшееся решение, эти цифры очень показательны и позитивны, отметил Морозов. 

© Sputnik / Сергей Гунеев
В эфире НТВ премьеру Армении задали неудобные вопросы о войне в Карабахе

"Мы тоже кровно заинтересованы в разрешении этого конфликта мирным способом и в его деэскалации, потому что это, как принято говорить, "наше политическое мягкое подбрюшье", и нам совершенно ни к чему, чтобы там разгорался военный конфликт, в котором сражаются два народа, нам очень близкие", ― сказал Морозов.

Даже непростые отношения между Россией и Арменией, после того,  как в Армении сменился политический режим ,"и всякое было, когда этот режим приходил к власти",  но это не поменяло общенародное отношение армян к России, "значит, политики не могут взять и вот так поменять душу народа, это очень важно", резюмировал депутат.

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Результаты опроса граждан Армении об отношении к России после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху "очень показательны и позитивны", отметил...
 
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