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Грузовик насмерть сбил пенсионерку в Речицком районе

19.11.2020 14:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Смертельная авария произошла утром 19 ноября в Речицком районе, сообщили в ГАИ.


Установлено, что около 07.05 43-летний водитель грузовика MAN ехал по трассе Р82 Октябрьский — Паричи — Речица. В районе остановочного пункта «Деревня Заходы» он сбил 70-летнюю женщину, не обозначенную световозвращающими элементами, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

От полученных травм пенсионерка умерла на месте происшествия.

 
 
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Авария произошла в условиях недостаточной видимости.
 
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