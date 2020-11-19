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Грузовик насмерть сбил пенсионерку в Речицком районе
Источник материала: Tut.by
Смертельная авария произошла утром 19 ноября в Речицком районе,
Установлено, что около 07.05 43-летний водитель грузовика MAN ехал по трассе Р82 Октябрьский — Паричи — Речица. В районе остановочного пункта «Деревня Заходы» он сбил 70-летнюю женщину, не обозначенную световозвращающими элементами, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.
От полученных травм пенсионерка умерла на месте происшествия.
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