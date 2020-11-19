Грузовик насмерть сбил пенсионерку в Речицком районе

Источник материала: Tut.by

Смертельная авария произошла утром 19 ноября в Речицком районе, сообщили в ГАИ.





Установлено, что около 07.05 43-летний водитель грузовика MAN ехал по трассе Р82 Октябрьский — Паричи — Речица. В районе остановочного пункта «Деревня Заходы» он сбил 70-летнюю женщину, не обозначенную световозвращающими элементами, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

От полученных травм пенсионерка умерла на месте происшествия.