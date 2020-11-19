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На трассе под Гомелем Renault насмерть сбил мужчину

19.11.2020 14:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Гомельской области. Об этом сообщили в ГАИ.


Авария произошла 18 ноября, около 18.00. Предварительно установлено, что 55-летний водитель Renault ехал по трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин со стороны областного центра в направлении Речицы и сбил 54-летнего мужчину, который, по предварительной информации, перебегал дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию, где позже умер.

В ГАИ отметили, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами и имел признаки алкогольного опьянения.

 
Теги: Гомель
 
 
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Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами и имел признаки алкогольного опьянения.
 
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