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Диетолог объяснила, кому особенно полезно есть баклажаны

19.11.2020 14:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Баклажан не самый частый гость в меню у белорусов, а зря. Этот овощ, оказывается, очень полезен, особенно для людей с рядом заболеваний. В чем заключается польза баклажана, рассказывает диетолог Марта Марудова.

— В первую очередь стоит отметить небольшую калорийность баклажанов: около 23−24 ккал на 100 граммов. В овоще много витамина С и клетчатки. На востоке баклажан вообще называют овощем долголетия и едят в любом виде: и термически обработанным, и сырым.

Богатый химический состав баклажана помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс в организме на оптимальном уровне, а регулярное употребление блюд из баклажанов благотворно влияет на солевой баланс. Именно поэтому овощ разрешается употреблять при нарушении обмена веществ, лишнем весе, подагре.

В баклажанах содержится много кальция, магния, фосфора, железа, кератина и витаминов группы В. Также в овоще есть полифенол, который полезен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Если правильно питаться в целом и не усердствовать с простыми сахарами, то добавление в меню баклажана может препятствовать развитию сахарного диабета и снизить общую калорийность рациона. Можно смело называть баклажан диетическим продуктом и употреблять всем, без каких-либо ограничений.

Единственная «претензия» к этому овощу — он бывает горьким. Этот недостаток можно исправить: либо замочите баклажан в подсоленной воде на пару минут, либо снимите кожицу. Горечь уйдет.

Я рекомендую готовить этот овощ на гриле в сочетании с мясом. Можно также запекать баклажаны в духовке с мясом, делать различные овощные рагу — в общем, добавляйте его в любые блюда, кроме, пожалуй, супов. А вот намазывать баклажаны майонезом, как делают некоторые, не стоит: такая комбинация сводит на нет полезные свойства любого продукта.

 
 
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Полезные свойства баклажана вкратце и не перечислишь. Этот овощ содержит много важных витаминов и микроэлементов.
 
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