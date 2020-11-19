«Требует ситуация и время. Лукашенко произвел перестановки в МВД

Источник материала: Ежедневник

фото: t.me/s/pul_1

Генерал-майор Юрий Назаренко назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности.

Ранее Назаренко занимал должность заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками. Эта должность теперь перешла к Николаю Карпенкову, ранее - начальнику главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД.

Пост первого замминистра ранее занимал Геннадий Казакевич. Теперь он заместитель министра без приставки "первый" и при это остается начальником криминальной милиции.

Как поясняет «Пул первого» , «раньше первым заммом был тот, кто курирует криминальную милицию. Теперь - начальник милиции общественной безопасности. Того требует ситуация и время».