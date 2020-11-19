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«Требует ситуация и время. Лукашенко произвел перестановки в МВД

19.11.2020 14:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: t.me/s/pul_1

Генерал-майор Юрий Назаренко назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности.

Ранее Назаренко занимал должность заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками. Эта должность теперь перешла к Николаю Карпенкову, ранее - начальнику главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД.

Пост первого замминистра ранее занимал Геннадий Казакевич. Теперь он заместитель министра без приставки "первый" и при это остается начальником криминальной милиции.

Как поясняет «Пул первого», «раньше первым заммом был тот, кто курирует криминальную милицию. Теперь - начальник милиции общественной безопасности. Того требует ситуация и время».

 
 
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Генерал-майор Юрий Назаренко назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности.
 
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