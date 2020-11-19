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«Требует ситуация и время. Лукашенко произвел перестановки в МВД
19.11.2020 14:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: t.me/s/pul_1
Генерал-майор Юрий Назаренко назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности.
Ранее Назаренко занимал должность заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками. Эта должность теперь перешла к Николаю Карпенкову, ранее - начальнику главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД.
Пост первого замминистра ранее занимал Геннадий Казакевич. Теперь он заместитель министра без приставки "первый" и при это остается начальником криминальной милиции.
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Генерал-майор Юрий Назаренко назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности.
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