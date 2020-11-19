Ставки утилизационного сбора изменят с 1 января

Ставки утилизационного сбора ранее устанавливались для категорий
транспортных средств не более 3 лет и
свыше 3 лет. Теперь вместо двух вводятся три категории:
не более 3 лет,
от 3 до 7 лет,
более 7 лет.
Ставка утилизационного
сбора не изменится для электромобилей
- 544,5 рубля для тех, что не старше 3 лет, и
816,7 рубля - от 3 до 7 лет и старше 7 лет.
Аналогичные ставки применяются для
легковых авто, ввезенных для личного
пользования, не старше 3 лет и в возрасте
3-7 лет. А для машин старше 7 лет (ввозимые
физлицами для личного пользования) сбор составит 1225,1 рубля.
Ставка утилизационного
сбора
для авто с двигателями не более
1 тыс. куб. см, с даты выпуска которых
прошло не более 3 лет, повышается с 936,5
до 1652,2 рубля,
для авто от 3 до 7 лет не
изменится и составит 5771,7 рубля,
а для
тех, что старше 7 лет, будет 8657,6 рубля.
Для автомобилей
с
двигателями от 1 тыс. до 2 тыс. куб. см
ставки составят от 6115,2 до 13492,7 рубля,
с объемом двигателя от 2 тыс. до
3 тыс. куб. см - от 9652,7 до 26332,1 рубля,
от 3
тыс. до 3,5 тыс. куб. см - от 8898,6 до 45554,8
рубля,
более 3,5 тыс. куб. см - от 15253,7 до
57188,9 рубля.
Установлены ставки
и для грузовиков, автобусов, самосвалов
и других категорий транспортных средств.
Постановление
вступает в силу с 1 января 2021 года.
Источник: Myfin.by
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