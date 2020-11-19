Ставки утилизационного сбора изменят с 1 января

Источник материала: Myfin

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Ставки утилизационного сбора ранее устанавливались для категорий транспортных средств не более 3 лет и свыше 3 лет. Теперь вместо двух вводятся три категории:

не более 3 лет,

от 3 до 7 лет,

более 7 лет.

Ставка утилизационного сбора не изменится для электромобилей - 544,5 рубля для тех, что не старше 3 лет, и 816,7 рубля - от 3 до 7 лет и старше 7 лет.

Аналогичные ставки применяются для легковых авто, ввезенных для личного пользования, не старше 3 лет и в возрасте 3-7 лет. А для машин старше 7 лет (ввозимые физлицами для личного пользования) сбор составит 1225,1 рубля.

Ставка утилизационного сбора

для авто с двигателями не более 1 тыс. куб. см , с даты выпуска которых прошло не более 3 лет , повышается с 936,5 до 1652,2 рубля ,

, с даты выпуска которых прошло не более , повышается с 936,5 до , для авто от 3 до 7 лет не изменится и составит 5771,7 рубля ,

не изменится и составит , а для тех, что старше 7 лет, будет 8657,6 рубля.

Для автомобилей



с двигателями от 1 тыс. до 2 тыс. куб. см ставки составят от 6115,2 до 13492,7 рубля ,

, с объемом двигателя от 2 тыс. до 3 тыс. куб. см - от 9652,7 до 26332,1 рубля ,

, от 3 тыс. до 3,5 тыс. куб. см - от 8898,6 до 45554,8 рубля ,

, более 3,5 тыс. куб. см - от 15253,7 до 57188,9 рубля.

Установлены ставки и для грузовиков, автобусов, самосвалов и других категорий транспортных средств.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.