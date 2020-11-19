Курсы валют на 19 ноября: курс доллара 2.5564, курс евро 3.0286, российский рубль 3.3512

Источник материала: Myfin

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Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0036 рубля до 2.5564, что составило 0.14%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0144 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0033 (0.11%), на 19 ноября 2020 курс составил 3.0286. По итогам месяца евро вырос на 0.0148 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0098 рублей (0.29%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0513 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 57 633 900 25 164 400 21 110 800

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.5 – 2.558 рублей, курс продажи доллара 2.563 – 2.599. Евро можно было продать в диапазоне 2.97 – 3.027 рублей, купить – 3.032 – 3.099.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =76.9 (стоимость 1 доллара равна 76.9 российских рублей),

=76.9 (стоимость 1 доллара равна 76.9 российских рублей), EUR/USD =1.184 (1 евро стоит 1.184 доллар),

=1.184 (1 евро стоит 1.184 доллар), EUR/RUB =90.9 (90.9 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .