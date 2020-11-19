ЕС к концу месяца подготовит третий пакет санкций по Беларуси

Источник материала: АФН

Глава МИД стран ЕС на прошедшей сегодня онлайн-встрече договорились о разработке очередного пакета ограничительных мер по Беларуси.

"Министры иностранных дел ЕС только что договорились о продвижении работы над третьим пакетом санкций в отношении Беларуси. Он, вероятно, будет подготовлен к концу ноября - началу декабря и будет включать в себя как физических лиц, так и организации", - сообщил журналист Радио Свобода/Свободная Европа Рикард Йозвяк в твитер.

Третий пакет санкций будет включать в себя экономические санкции против режима Лукашенко. В частности, речь идет о санкциях в отношении так называемых кошельков Лукашенко и подконтрольных им организаций, компаний.

Следует отметить, что ЕС на намерен вводить секторальные санкции против Беларуси.