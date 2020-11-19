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Лукашенко поставил Карпенкова командовать Внутренними войсками

19.11.2020 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко назначил главу ГУБОПиКа Николая Карпенкова командовать внутренними войсками в должности замминистра МВД РБ.

В свою очередь, командовавший ВВ до сегодняшнего дня Юрий Назаренко назначен на должность первого замминистра - начальника милиции общественной безопасности.

Андрей Любимов назначен на должность начальника УВД Витебского облисполкома. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника ГУВД Мингорисполкома - начальника криминальной милиции.

"Суть нынешних назначений и перестановок в том, что мы придаем большее значение в МВД системе общественной безопасности. Вы, наверное, это заметили. Здесь никто не должен быть в обиде из прежних заместителей, особенно первого: нет того, что мы не доверяем кому-то. Просто, исходя из нашего опыта, ситуации в стране, последних событий, мы убеждаемся и понимаем, что и в будущем общественная безопасность будет наиважнейшим направлением работы для нашей милиции", - сказал пенсионер.

"Я абсолютно согласен, что это проверенные люди, которые показали, что они настоящие патриоты и готовы защищать свою родину, не глядя на то, какие накаты осуществлялись на всех нас и прежде всего на военных, милицию. Они это выдержали. Не стыдно, что у нас есть такая милиция", - добавил он.

 
 
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Лукашенко назначил главу ГУБОПиКа Николая Карпенкова командовать внутренними войсками в должности замминистра МВД РБ.
 
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