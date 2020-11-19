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Правозащитник о приговоре экс-охраннику Лукашенко: Чтобы "бывшие" не присоединялись к протестам

19.11.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олег Волчек — о приговоре экс-сотруднику ОМОНа, который защитил человека от удушения сотрудником милиции во время акции протеста в Могилеве.

Напомним, индивидуального предпринимателя из Могилева Владимира Шустова, в прошлом командира подразделения ОМОНа и сотрудника Службы безопасности президента, осудили на три года колонии.

Мужчину признали виновным в умышленном применении насилия в отношении милиционера во время разгона людей 10 августа в центре Могилева.

— Экс-сотрудник ОМОН Владимир Шустов защитил парня от удушения сотрудником милиции во время акции протеста в Могилеве 10 августа 2020 года. Однако сам он получил резиновой дубинкой по голове, — комментирует громкий процесс руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению», в прошлом следователь прокуратуры Олег Волчек. — Падая, Владимир оступился и коснулся туловища участкового инспектора.

В тот же день сотрудники скорой помощи диагностировали у Шустова сотрясение головного мозга. Как человек знающий закон Владимир сразу же подал заявление о привлечении виновных к ответственности.

Однако на следующий день поступает заявление от участкового инспектора Александра Шмаенкова , в котором говорится, что бывший сотрудник ОМОН ударил его головой в бронежилет и захватил руками его ноги. Правда, каких-либо телесных повреждений у потерпевшего, как я понял, не зафиксировано.

Результаты проверки по заявлению Шустова до сих пор не известны.

Защитой экс-сотрудника ОМОН были представлены доказательства его невиновности, но судья Ленинского района Могилева Елена Литвина приговорила Владимира Шустова к трем годам колонии общего режима

По мнению Олега Волчека, это показательный приговор для бывших сотрудников милиции, чтобы не присоединялись к протестным акциям и были равнодушными к происходящим после выборов процессам в стране.
 
Теги: Могилев
 
 
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Олег Волчек — о приговоре экс-сотруднику ОМОНа, который защитил человека от удушения сотрудником милиции во время акции протеста в Могилеве.
 
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