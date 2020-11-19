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Главы МИД ЕС согласились расширить санкции против режима Лукашенко
Источник материала: Партизан
Министры иностранных дел Евросоюза согласились продолжить расширение санкций против белорусских властей
Какие конкретно это будут санкции и против кого, пока неизвестно, однако, как
Санкции будут направлены как против физических, так и юридических лиц.
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Министры иностранных дел Евросоюза согласились продолжить расширение санкций против белорусских властей
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