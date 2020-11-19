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Прокол в системе?

19.11.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если слитый разговор Шакуты и Баскова об обстоятельствах смерти Романа Бондаренко - правда, то что это значит и о чем может свидетельствовать?

Прокол в системе?
Своим мнением в телеграм-канале поделился доктор политологии Павел Усов

Если слитый разговор Шакуты и Баскова об обстоятельствах смерти Романа Бондаренко - правда, то это значит, что:

1. Все чиновники и приближенные к Лукашенко люди на прямой прослушке у КГБ или службы его безопасности. Управление и лояльность достигается за счет прямого контроля и компроматов по отношению к чиновникам;

2. В системе, вероятно, остались люди чести и совести (хотелось бы верить), которые не могут стерпеть этот произвол и беспредел со стороны Лукашенко и его окружения. 

Я исключаю, что это сделал кто-то из этих двоих, чтобы оправдаться, особенно после того, как они сами (Шакута в первую очередь) доказывали, что "их нет там, где они не были", после заявлений Лукашенко, СК. 

Так как данный разговор в любом случае делает их соучастниками убийства. Тем более, что в этой системе им ничего не угрожает;

3. Операцию по сливу разговора провело СВР или ФСБ, чтобы продолжить додавливать Лукашенко и продемонстрировать степень проникновения в политическое пространство нашей страны и окружение Лукашенко. 

Мы ведь обстоятельно не знаем о договоренностях Путина и Лукашенко и о желаниях последнего соскочить с конституционной "реформы". Таким образом Кремль предупреждает, "не получится", у нас в запасе много чего интересного;


4. Власти пытаются продемонстрировать степень цинизма и издевательства над обществом: "ну да, были. Ну да, били", и что вы нам сделаете? Да ничего. Мы вас убивали и будем убивать, нагло и безнаказанно. 

Разговор по телефону (!) Ведь этих особей никто не арестует. Показательно "поведение" Баскова, рассуждающего о гибели человека, пренебрежительно позевывая. 

(Но опять же не вяжется с попытками оправдаться и заявлениями Лукашенко. Слишком сложно);

5. Одна из версий, попытка Шакуты (если слил он) себя обезопасить. Такое можно допустить, если проводились какие-то следственные действия, и он почувствовал, что его могут сделать крайним (трудно сказать почему). 

Таким образом, он намекает, "потяну всех". Но такое громкое "заявление" означает, что он нарисовал мишень у себя на лбу, ведь власти такие свидетели не нужны. Это также работает и при сценарии обвинить в убийстве ОМОН или ГУБОПиК.
 
 
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Если слитый разговор Шакуты и Баскова об обстоятельствах смерти Романа Бондаренко - правда, то что это значит и о чем может свидетельствовать?
 
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