Прокол в системе?

Своим мнением в телеграм-канале поделился доктор политологии Павел Усов





Если слитый разговор Шакуты и Баскова об обстоятельствах смерти Романа Бондаренко - правда, то это значит, что:





1. Все чиновники и приближенные к Лукашенко люди на прямой прослушке у КГБ или службы его безопасности. Управление и лояльность достигается за счет прямого контроля и компроматов по отношению к чиновникам;





2. В системе, вероятно, остались люди чести и совести (хотелось бы верить), которые не могут стерпеть этот произвол и беспредел со стороны Лукашенко и его окружения.





Я исключаю, что это сделал кто-то из этих двоих, чтобы оправдаться, особенно после того, как они сами (Шакута в первую очередь) доказывали, что "их нет там, где они не были", после заявлений Лукашенко, СК.





Так как данный разговор в любом случае делает их соучастниками убийства. Тем более, что в этой системе им ничего не угрожает;





3. Операцию по сливу разговора провело СВР или ФСБ, чтобы продолжить додавливать Лукашенко и продемонстрировать степень проникновения в политическое пространство нашей страны и окружение Лукашенко.





Мы ведь обстоятельно не знаем о договоренностях Путина и Лукашенко и о желаниях последнего соскочить с конституционной "реформы". Таким образом Кремль предупреждает, "не получится", у нас в запасе много чего интересного;









4. Власти пытаются продемонстрировать степень цинизма и издевательства над обществом: "ну да, были. Ну да, били", и что вы нам сделаете? Да ничего. Мы вас убивали и будем убивать, нагло и безнаказанно.





Разговор по телефону (!) Ведь этих особей никто не арестует. Показательно "поведение" Баскова, рассуждающего о гибели человека, пренебрежительно позевывая.





(Но опять же не вяжется с попытками оправдаться и заявлениями Лукашенко. Слишком сложно);





5. Одна из версий, попытка Шакуты (если слил он) себя обезопасить. Такое можно допустить, если проводились какие-то следственные действия, и он почувствовал, что его могут сделать крайним (трудно сказать почему).





Таким образом, он намекает, "потяну всех". Но такое громкое "заявление" означает, что он нарисовал мишень у себя на лбу, ведь власти такие свидетели не нужны. Это также работает и при сценарии обвинить в убийстве ОМОН или ГУБОПиК.