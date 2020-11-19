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Награда за садизм? Начальник ГУБОПиК Карпенков стал замминистра МВД
Источник материала: Партизан
Начальник ГУБОПиК МВД Николай Карпенков назначен заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками.
Похоже, эту должность вычистили специально под него.
Его предшественник Юрий Назаренко пошел на повышение. Теперь он займет должность первого заместителя - начальника милиции общественной безопасности.
До настоящего момента должность первого заместителя министра внутренних дел была закреплена за начальником криминальной милиции.
То есть этот режим уже не волнует криминальная ситуация в стране. Главное, подавить протесты любой ценой. Тем более, что ранее сам же Карпенков утверждал, что криминалитет поддерживает режим:
в интервью газете Администрации президента «Советская Белоруссия» («Беларусь Сегодня») рассказал, за кого выступают представители «классического криминалитета» и что творят на улицах «недовольные коммерсанты» и «толерантные хипстеры».
"И даже бандиты признают те принципы, которые у нас в Республике Беларусь существуют, — принципы справедливости, неотвратимости наказания. Причем представители классического криминалитета сейчас не просто держат какой-то нейтралитет. Они даже более законопослушный образ жизни ведут на фоне экстремистов из оппозиции.
Ведь уровень преступности в стране упал. А вот полумаргинальные формирования, которые захватывали избирательные участки и хотели захватить власть и всю страну, более деструктивны и опасны на данный момент", — недавно заявлял Карпенков в интервью "СБ"
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Начальник ГУБОПиК МВД Николай Карпенков назначен заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками.
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