Награда за садизм? Начальник ГУБОПиК Карпенков стал замминистра МВД

Его предшественник Юрий Назаренко пошел на повышение. Теперь он займет должность первого заместителя - начальника милиции общественной безопасности.

До настоящего момента должность первого заместителя министра внутренних дел была закреплена за начальником криминальной милиции.

То есть этот режим уже не волнует криминальная ситуация в стране. Главное, подавить протесты любой ценой. Тем более, что ранее сам же Карпенков утверждал, что криминалитет поддерживает режим:

в интервью газете Администрации президента «Советская Белоруссия» («Беларусь Сегодня») рассказал, за кого выступают представители «классического криминалитета» и что творят на улицах «недовольные коммерсанты» и «толерантные хипстеры».





"И даже бандиты признают те принципы, которые у нас в Республике Беларусь существуют, — принципы справедливости, неотвратимости наказания. Причем представители классического криминалитета сейчас не просто держат какой-то нейтралитет. Они даже более законопослушный образ жизни ведут на фоне экстремистов из оппозиции.





Ведь уровень преступности в стране упал. А вот полумаргинальные формирования, которые захватывали избирательные участки и хотели захватить власть и всю страну, более деструктивны и опасны на данный момент", — недавно заявлял Карпенков в интервью "СБ"