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Первый блок БелАЭС включили в сеть

19.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый блок Белорусской АЭС (БелАЭС) включен в сеть, сообщает Минэнерго республики в Telegram-канале.

«Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований», – отмечается в сообщении.

Включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний. Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40% от номинальной. К этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.

Напомним, в начале ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны.



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Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40% от номинальной.
 
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