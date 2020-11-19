Первый блок БелАЭС включили в сеть

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый блок Белорусской АЭС (БелАЭС) включен в сеть, сообщает Минэнерго республики в Telegram-канале.

«Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований», – отмечается в сообщении.

Включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний. Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40% от номинальной. К этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.