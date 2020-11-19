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КГБ внес Протасевича и Путило в список причастных к террористической деятельности
Источник материала: Onliner
Сегодня КГБ внес изменения в
В таблице отмечается, что Путило — основатель Telegram-каналов «Нехта» и «Нехта Лайв», а Протасевич — их бывший главный редактор. Оба они проходят обвиняемыми по уголовному делу по ст. 293 УК РБ.
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Сегодня КГБ внес изменения в перечень организаций и физических лиц, причастный к террористической деятельности. В их числе появились Роман Протасевич и Степан...
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