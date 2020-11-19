Проспект Независимости снова перекрывают

Источник материала: Onliner Сегодня в Минске снова ограничивают движение на проспекте Независимости. Сотрудники ГАИ работают на перекрестке проспекта и улицы Волгоградской — перекрыт проезд в направлении площади Калинина. Водители пытаются развернуться или сворачивают на улицу Волгоградскую и Макаенка, придумывая на ходу объездной маршрут.

Еще один экипаж ГАИ замечен в районе пересечения проспекта Независимости и улицы Филимонова. Проехать нельзя все в том же направлении — к площади Калинина. Но никто и не едет, эта сторона проспекта пустует, соответственно, перекрывают еще раньше: возможно, от перекрестка с улицей Калиновского.

























Одновременно с этим, согласно информации сервиса «Яндекс.Карты», есть затруднения с проездом на других участках проспекта Независимости: затруднено движение в районе площади Победы и в районе пересечения с улицей Сурганова — но уже в обратную сторону, впрочем, все так же в направлении площади Калинина.