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Проспект Независимости снова перекрывают

19.11.2020 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске снова ограничивают движение на проспекте Независимости. Сотрудники ГАИ работают на перекрестке проспекта и улицы Волгоградской — перекрыт проезд в направлении площади Калинина. Водители пытаются развернуться или сворачивают на улицу Волгоградскую и Макаенка, придумывая на ходу объездной маршрут.

Еще один экипаж ГАИ замечен в районе пересечения проспекта Независимости и улицы Филимонова. Проехать нельзя все в том же направлении — к площади Калинина. Но никто и не едет, эта сторона проспекта пустует, соответственно, перекрывают еще раньше: возможно, от перекрестка с улицей Калиновского.

Проспект Независимости снова перекрывают



Проспект Независимости снова перекрывают
Проспект Независимости снова перекрывают
Проспект Независимости снова перекрывают

Одновременно с этим, согласно информации сервиса «Яндекс.Карты», есть затруднения с проездом на других участках проспекта Независимости: затруднено движение в районе площади Победы и в районе пересечения с улицей Сурганова — но уже в обратную сторону, впрочем, все так же в направлении площади Калинина.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске снова ограничивают движение на проспекте Независимости. Сотрудники ГАИ работают на перекрестке проспекта и улицы Волгоградской — перекрыт...
 
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