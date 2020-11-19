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Свидетель аварии на площади Бангалор: «Как будто лоб в лоб»

19.11.2020 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня днем в районе площади Бангалор в Минске произошла авария, по предварительной информации, столкнулись два автомобиля — Skoda и Volvo. Информацию об этом прислал в чат-бот Onliner наш читатель.

— Жесткая авария на Бангалор: как будто лоб в лоб. У обеих машин сильно разбит перед справа, — рассказал свидетель.

В настоящее время движение в районе площади Бангалор затруднено. Затор образовался на улице Сурганова (со стороны улицы Куйбышева) и на улице Богдановича (со стороны улицы Некрасова).

Свидетель аварии на площади Бангалор: «Как будто лоб в лоб»
Свидетель аварии на площади Бангалор: «Как будто лоб в лоб»

По информации «Минсктранса», с 12:39 на площади Бангалор в направлении улицы Орловской из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №33, 38, 92. Движение троллейбусов маршрутов №33, 38, 92 организовано до площади Бангалор, с 13:12 троллейбусы маршрута №38 двигались по улицам Богдановича, Немиге, Клары Цеткин, Кальварийской. Организованы временные автобусные маршруты №33т (ДС «Одоевского» — площадь Бангалор), №38т (Улица Шаранговича — площадь Бангалор), №38т (Площадь Бангалор — Ст. м. «Пушкинская»).

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня днем в районе площади Бангалор в Минске произошла авария, по предварительной информации, столкнулись два автомобиля — Skoda и Volvo. Информацию об этом прислал...
 
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