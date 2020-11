Музыкант Lil Baby стал артистом года по версии Apple Music Awards

Источник материала: Onliner

Apple объявила победителей ежегодной премии Apple Music Awards, на которой компания выбирает лучших исполнителей и отмечает их вклад в мировую культуру.

Артистом года признан рэпер Lil Baby (Доминик Джонс). Apple отметила, что в этом году он стал одним из самых громких имен в хип-хоп музыке, а несколько треков с альбом My Turn возглавляли чарты Apple Music.

В категории «Прорыв года» победила рэп-певица Меган Джовон Рут Пит, она же Megan Thee Stallion. Два записанных трека совместно с другими исполнителями (WAP с Cardi B и ремикс Savage с Бейонс) суммарно прослушали более 300 миллионов раз.

Лучшим автором песен признали Тейлор Свифт. Учредители премии похвально отозвались об альбоме Folklore, который певица написала в первые месяцы пандемии COVID-19. Folklore поставил рекорд для Apple Music: альбом оказался наиболее прослушиваемым в день релиза для категории поп-исполнителей.

Лучшей песней года признана композиция The Box рэпера Roddy Ricch (Родрик Уэйн Мур-младший). Сингл стал самым популярным в нынешнем году — более 460 миллионов прослушиваний в Apple Music. Также он держался на вершине чартов дольше любой другой песни этого года. Roddy Ricch взял еще одну награду — лучший альбом года, Please Excuse Me for Being Antisocial. На его счету более полутора миллиардов стримов в Apple Music.