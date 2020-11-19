Минск «деструктивный». Сделали карту «неблагонадежных районов города»

Источник материала: Onliner

Последние несколько дней чиновники разных уровней и рангов работали над сложной задачей: им наказали «навести порядок» в городе до конца недели. Видимо, из-за стола они не выходили все эти дни, потому что план был разработан уже к четвергу. Если коротко, заключается он во введении тотального видеонаблюдения, мониторинга чатов и активного патрулирования районов, которые плохо себя вели (подробнее — здесь ). А еще они составили список из 42 столичных мест, которые горожане уже успели в шутку обозвать «гетто».

Мы нанесли эти точки на карту, чтобы вам проще было ориентироваться в новом Минске.

По красным участкам хорошо видно, что чиновники из разных районов подошли к задаче по-своему. Кто-то обозначал точные участки вроде «Зубра» в Малиновке, а кто-то «огородил» целые микрорайоны. Стоит также учесть, что обозначения на карте весьма условные: вполне вероятно, что где-то мы зацепили лишние участки, а где-то отрезали от «деструктивных» дворов лакомые куски. Так что мысленно корректируйте границы своих дворов.

Какой логикой пользовались составители списка, не совсем ясно. На карту попало довольно много локальных точек, зато за кадром почему-то осталась «Пушкинская», в последние месяцы гремящая на всю страну. Но в этом наверняка есть смысл, просто какой-то свой.