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Кого еще сегодня назначил Лукашенко

19.11.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко устроил сегодня большой кадровый день.

Кого еще сегодня назначил Лукашенко
Фото: president.gov.by

Кроме персон, о которых Naviny.by писали ранее, новые должности 19 ноября получили:

Андрей Любимов — начальника УВД Витебского облисполкома;

Андрей Метилица — посла в Пакистане;

Павел Взяткин — посла в Кении и по совместительству в Танзании, Уганде, Эфиопии; постпреда при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде и Программе ООН по населенным пунктам;

Елена Кухаревич — первого зампреда Национального статистического комитета;

Наталья Тарасюк — зампреда Национального статистического комитета.

 
 
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Александр Лукашенко устроил сегодня большой кадровый день.
 
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