Кого еще сегодня назначил Лукашенко

Александр Лукашенко устроил сегодня большой кадровый день.



Фото: president.gov.by

Кроме персон, о которых Naviny.by писали ранее , новые должности 19 ноября получили:

Андрей Любимов — начальника УВД Витебского облисполкома;

Андрей Метилица — посла в Пакистане;

Павел Взяткин — посла в Кении и по совместительству в Танзании, Уганде, Эфиопии; постпреда при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде и Программе ООН по населенным пунктам;

Елена Кухаревич — первого зампреда Национального статистического комитета;

Наталья Тарасюк — зампреда Национального статистического комитета.