КГБ внес в список причастных к терроризму Путило и Протасевича

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя Sputnik. Комитет государственной безопасности Беларуси внес в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности основателя telegram-канала NEXTA Степана Путило.

Также в данный список внесен главный редактор telegram-канала Роман Протасевич. Данный список находится в открытом доступе на официальном сайте КГБ, Путило значится в этом списке под номером 725, Протасевич - 726.

Как ранее сообщал Sputnik, в отношении граждан Беларуси Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Им предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций, а также обучение и иная подготовка лиц для участия в таких действиях.

Ранее белорусский суд признал Telegram-канал "NEXTA-Live" логотип "NEXTA" экстремистскими материалами. МВД Беларуси сообщило, что опубликование или размещение (в том числе перепост) информации из Telegram-канала будет наказываться штрафом до 100 базовых величин (2700 белорусских рублей - Sputnik) и конфискацией предмета правонарушения.

Последует

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