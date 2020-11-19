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КГБ внес в список причастных к терроризму Путило и Протасевича
19.11.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя Sputnik. Комитет государственной безопасности Беларуси внес в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности основателя telegram-канала NEXTA Степана Путило.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Также в данный список внесен главный редактор telegram-канала Роман Протасевич. Данный список находится в открытом доступе на официальном сайте КГБ, Путило значится в этом списке под номером 725, Протасевич - 726.
Как ранее сообщал Sputnik, в отношении граждан Беларуси Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Им предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций, а также обучение и иная подготовка лиц для участия в таких действиях.
Ранее белорусский суд признал Telegram-канал "NEXTA-Live" логотип "NEXTA" экстремистскими материалами. МВД Беларуси сообщило, что опубликование или размещение (в том числе перепост) информации из Telegram-канала будет
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Ранее Генпрокуратура Беларуси направила запрос в Польшу о выдаче Путило и Протасевича для привлечения их к уголовной ответственности.
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