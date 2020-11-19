КГБ внес Степана Путило и Романа Протасевича в перечень террористов

Источник материала: Tut.by

КГБ внес Степана Путило и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Список с обновлениями появился на сайте Комитета. Причем остальные в перечне — террористы из международных списков.



Скриншот перечня организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности

Напомним, Степан Путило является основателем популярного телеграм-канала, который недавно был признан экстремистским по решению суда. Роман Протасевич был его главным редактором.

В начале ноября пресс-служба Следственного комитета сообщила , что ведомство продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка, происходивших в Минске с 9 августа по настоящее время.

В отношении Степана Путило и Романа Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси.

«Кроме этого, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп — представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов», — добавили в ведомстве.

В настоящий момент обвиняемые Степан Путило и Роман Протасевич находятся в межгосударственном розыске .