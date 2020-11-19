КГБ нашел «главных террористов» Беларуси – это NEXTA и его экс-главред

Источник материала: KYKY

КГБ внёс создателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича в перечень причастных к террористической деятельности лиц. Что интересно, остальные в этом перечне – террористы из международных списков.

NEXTA – канал, который за три дня первых августовских протестов раскачался до двух миллионов пользователей. Поэтому беларуские силовики давно хотят как-то свернуть активность Степана.

В начале ноября СК заявил, что расследует дело о массовых беспорядках в Минске, начиная с 9 августа. Тогда же появилась новость, что Степана Путило и Романа Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков по статья 293 и 342 уголовного кодекса. И Роман, и Степан попали в межгосударственный розыск.

Позже по решению суда канал Путило признали экстремистским. И вот Степан стал террористом. Внушительная «карьера».