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КГБ нашел «главных террористов» Беларуси – это NEXTA и его экс-главред

19.11.2020 15:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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КГБ внёс создателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича в перечень причастных к террористической деятельности лиц. Что интересно, остальные в этом перечне – террористы из международных списков.

NEXTA – канал, который за три дня первых августовских протестов раскачался до двух миллионов пользователей. Поэтому беларуские силовики давно хотят как-то свернуть активность Степана. 

В начале ноября СК заявил, что расследует дело о массовых беспорядках в Минске, начиная с 9 августа. Тогда же появилась новость, что Степана Путило и Романа Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков по статья 293 и 342 уголовного кодекса. И Роман, и Степан попали в межгосударственный розыск.

Позже по решению суда канал Путило признали экстремистским. И вот Степан стал террористом. Внушительная «карьера». 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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КГБ внёс создателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича в перечень причастных к террористической деятельности лиц. Что...
 
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