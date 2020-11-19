В Армении проходят массовые акции. Главное требование – отставка Пашиняна

Источник материала: Ежедневник

фото: tass.ru

Сторонники оппозиции 19 ноября перекрыли несколько центральных улиц Еревана

Как передает ТАСС , оппозиционные активисты перекрыли в четверг сразу несколько центральных улиц Еревана.

Оппозиция скандирует лозунги с требованием ухода Пашиняна, полиция начала задержания.

Недовольство оппозиции вызвало совместное заявление Никола Пашиняна с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Оппоненты Пашиняна считают это капитуляцией. Кроме того, премьера объявляют ответственным за внутренние экономические и социальные проблемы страны.