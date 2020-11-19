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В Армении проходят массовые акции. Главное требование – отставка Пашиняна
19.11.2020 15:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tass.ru
Сторонники оппозиции 19 ноября перекрыли несколько центральных улиц Еревана
Как передает
Оппозиция скандирует лозунги с требованием ухода Пашиняна, полиция начала задержания.
Недовольство оппозиции вызвало совместное заявление Никола Пашиняна с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Оппоненты Пашиняна считают это капитуляцией. Кроме того, премьера объявляют ответственным за внутренние экономические и социальные проблемы страны.
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Сторонники оппозиции 19 ноября перекрыли несколько центральных улиц Еревана
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