Бывший генпрокурор, глава ГТК и секретарь Совбеза отправлены работать послами

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

Объявляя об этих назначениях, Лукашенко подчеркнул, что это «не пенсионная» работа для людей такого «крупного калибра».

Юрий Сенько, экс-руководитель Государственного таможенного комитета, направлен послом в Китай. Лукашенко выразил уверенность, что в Китае оценят направление такого «тяжеловеса».

Бывшему секретарю Совета безопасности Андрею Равкову досталась должность посла в Азербайджане. Экс-генпрокурор Александр Конюк уедет на дипломатическую работу в Армению.

«Публично спрашиваю вас: может, кто-то не хочет ехать послом?» – спросил Лукашенко при назначении у Равкова, Конюка и Сенько.

Лукашенко заверил также, что готов предложить этим «особенным людям» реализовать себя в другой области, если они того пожелают. «Чтобы все люди понимали, что это не пенсионная для вас работа. И не работа, знаете, вот взяли на обочину выбросили людей. Таких людей на обочину не выбрасывают. Поэтому я хочу, чтобы люди это слышали и вы понимали", - заявил Лукашенко.

Также Лукашенко назначил посла в Пакистане (им стал Андрей Метелица) и посла в Кении, Танзании, Уганде, Эфиопии, постпреда Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) – этот пост занял Павел Взяткин.