Кочанова: Гражданская война может быть неминуема

Источник материала: АФН

В Новополоцке 18 ноября председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с активом Новополоцка и Полоцкого района.

На встрече были депутаты из городов-соседей, местные чиновники. Вначале Кочанова рассказала им о ситуации в стране, затем отвечала на вопросы. Аудио запись встречи слили на tut.by .

О стране до выборов

«Хочу вам как своим землякам, из первоисточника рассказать об общественно-политической ситуации в стране. Конечно, все сейчас сконцентрировалось в Минске. Но оснований для того, чтобы разрушить нашу страну, не было никаких. Я думаю, вы в этом не сомневаетесь, как никогда не сомневалась и я. [У нас] нормально развивающаяся страна. Да, не очень богатая, да, без определенных ресурсов, но со своим курсом, своей стратегией. И главное в этой работе всегда, как говорит президент, — это люди, люди, люди. А как складывается ситуация на местах, зависит от нас — от каждого начальника. И что сегодня было плохого в нашей стране, что мы делали не так? Мы все делали так. Но это не устраивало многих других, которые видели, что сегодня надо попробовать «цветные революции». Вы видите, какая пошла волна этих «цветных революций». И она пришла и к нам, в Беларусь».

О «вакханалии» во время сбора подписей за кандидатов

По мнению Натальи Качановой, во время сбора подписей за кандидатов в президенты в Беларуси «началась вакханалия»:

«Я тогда была в разных регионах нашей страны, встречалась с разными людьми. Они это записывали, выбрасывали [в интернет]. Собственно, как и сейчас. Я очень популярна, как оказалось. Где я ни говорю — все потом появляется в интернете. Я надеюсь, вы тут не пишете? Но даже если пишете, не страшно. И на этих встречах от оппонентов власти я не услышала ничего толкового, что сегодня у нас плохо и что нужно делать власти, чтобы им было хорошо. Хотя я и на «Нафтан» я приезжала, и на «Пинскдрев», и на «МАЗ», и где я только ни была. А когда начался сбор подписей —настоящая вакханалия: гнобили власть, президента, угрозы, оскорбления».

О выборах и вечере 9 августа

На выборах, считает Кочанова, «не было другой нормальной кандидатуры, которая могла бы конкурировать с действующим президентом».

Вечером в день выборов, 9 августа, около половины девятого Кочанова, говорит, сама ехала по проспекту Победителей и наблюдала, с ее слов, такую картину:

«Уже неслась разъяренная толпа молодчиков, по другому не назову, и кричала «Жыве Беларусь!». Они уже неслись! Ни итогов выборов еще не было, ни информации, кто победил, ни цифр. Никому эти итоги не нужны были, потому что разъяренная толпа в Минске уже была с заточками, с арматурой. Они уже пришли устраивать переворот. Понятно, там задействовали массу — кукловоды, которые сегодня этим кукловодят. И если бы в ту ночь чуть-чуть спасовала власть, то неизвестно, что сегодня было бы в стране. И Euronews показывал абсолютную правду: стоят три омоновца, а эти разъяренные снимают рубахи и кидаются на них с битами. Но не удался, не удался»

(ред. – Около 9 вечера Кочанова появилась на 2 участке в Минске (Камайская, СШ№32). Ничего из того, что она рассказала, на проспекте Победителей в это время просто не могло быть по одной простой причине – на участке еще продолжалось голосование. Разобравшись в ситуации, Кочанова пообещал, что голосование будет продолжаться до последнего человека. Однако это обещание не было реализовано. Кочанова уехала, а голосование свернули около 23 часов. К тому моменту 2-й участок уже был под контролем подчиненных Балабы. Толпа молодчиков и молодчиц могла образоваться в том районе примерно около часу-двух ночи, когда стало понятно, что около 6 тыс. избирателей так и не узнают (любые –честные или нечестные) итоги голосования на своем участке).

«Потом начали выходить на мирные акции. побитые, избитые, начали придумывать фейки. В этот период все опешили. Я иногда закрывала глаза и не могла поверить, что я — в Беларуси, в своей стране. Я не могла этого представить! Я встречалась с людьми, но нигде мне никто не сказал: надо власть менять. Или хотя бы записочку написал. И когда это началось — избитые, изнасилованные, я звоню Каранику. «Владимир Степанович, есть изнасилованные?» — «Ни одного случая». Нет этих фактов, нет! Ну, конечно, по заднице кто-то получил, это понятно. Но потом, когда Следственный комитет начал разбираться — там фейков больше, чем надо. Там придумано просто. Это все делают интернет-ресурсы, телеграм-каналы. Такая ложь, просто откровенная ложь льется».

О мирных маршах

«Начали на мирные акции выходить — с цветочками. А кто выходит? Ваши дети выходят, товарищи. В прямом и переносном смысле. Вроде, кажется, мирная акция. Но в этой их мирной акции всегда найдется провокатор. Выходит молодежь. Все такие успешные, хорошие. Но что-то им не нравится в нашей стране! Потом пенсионеры, потом — ветераны. Всякую ерунду придумывали. А нормальные законопослушные люди сидели и сидят дома и думают: «Господи, что происходит?».

Протестные настроения в минских микрорайонах, по наблюдениям Кочановой, наиболее сильны там, «где самое элитное жилье, где очень большая коммерческая стоимость».

«Там ни я, ни вы тем более никогда не построите себе квартиру», — заявила Наталья Кочанова полоцким и новополоцким чиновникам. Та самая Кочанова, которой отвели участок для строительства дома в Дроздах почти напротив построенной М.Гуцериевым школой, которую сейчас посещает детское крыло клана Лукашенко.

«Сейчас наступила радикализация. Сейчас они просто обнаглели настолько, что уже не просто перемычки на рельсы кладут, а какой-то экран перекрыли, который делает перевод рельсов, то есть чтобы поезд с них сошел.

Этот случай с этим Бондаренко. Сам ведь выскочил. То, что он был пьяный — сто процентов. Сейчас разбираются, и уже установили, что в интернет выкинули ложную информацию, что он был трезвый. Но следствие дальше разберется. Но вы видели, как его подняли? Мемориал! А сколько пьяных бьются? Каждый день такие гибнут. А они устраивают панихиды. Правильно президент сказал: зачистить город! Вывезли все спокойно, поставили на кладбище. Привезут его, похоронят — пожалуйста, цветочки, которые принесли. Но чтобы вы понимали, в течение часа там уже было около тысячи человек. И все уже с цветами и лампадками! Как такое может быть? Вот умер человек, думаешь, где цветочек купить — для этого надо время. А тут — очень быстро! Сценарии разрабатывают великолепные!».

Об омоновцах

«Вот эта радикализация. Вы что думаете, можно омоновцу в лицо плевать, можно его обзывать? А он тоже чей-то ребенок, сын, муж. Он по долгу службы там, а тебя какая буря туда гонит? Ты хочешь высказать свое мнение — иди на диалоговую площадку. Сегодня, к слову сказать, в ОМОН — очередь ребят. Вот молодцы! Я просто перед ними преклоняюсь. И ушли оттуда единицы. И омоновцы еще больше сплотились, потому что стали их гнобить.

О ситуации в стране сейчас

«Мы отошли от пропасти, но не ушли от той ситуации, которая может нас настигнуть. Гражданская война может быть неминуема. В этом вы можете не сомневаться. Я не могу молчать, пусть меня убьют, но я никогда не буду предателем тех людей, которые отстояли свободу и независимость 75 лет назад, которые построили нашу Беларусь. А сейчас всем плохо. Ну как так? Мы все, вы все, СМИ должны говорить людям, должны встречаться. В противном случае разорвут страну.

Ситуация непростая, но управляемая. Потому что, поверьте, нас большинство. А это кучка - мы не можем с ними как-то договориться. Стали отчислять студентов. И правильно, что стали отчислять. Кто-то по дурости попал. Но другой же начинает воздействовать на первокурсников!»

Советы чиновникам, как работать дальше

«Будьте внимательны, аккуратны, работайте с людьми — и победа будет за нами! Мы в этом нисколько не сомневаемся, потому что нам не стыдно перед людьми. Власть ничего не сделала, чтобы ей стыдиться и бояться народа. И укусить им нас не за что. Конечно, они рассчитывали на блиц-криг — и всё, сразу всё повалилось. Не получилось, поэтому сейчас они радикализировались.

Они начинают лезть, и лезть серьезно. Их осталось не так много, но они есть. Поэтому надо быть очень внимательными. Надо работать на своих предприятиях, учреждениях и организациях и делать все, чтобы не давать им повода дискредитировать нашу власть. Обязательно работать и на телевидении, и в газетах. Надо, чтобы новые лица появлялись, чтобы люди видели.

Я сейчас хочу достучаться до каждого, сказать: «Люди, остановитесь!». Иначе будет война. Она неминуема, если мы сегодня не примирим наших людей, которых выставляют как пушечное мясо. Вот их предложения — остановить предприятия, снять вклады. Это нормальные люди? Давайте остановим «Нафтан». И где будут люди работать?

На встрече с земляками Наталья Кочанова вспомнила и некоторые моменты в своей трудовой биографии:

«Будучи инженером в «Водоканале», я была счастливейшим человеком. Даже несмотря на то, что я трусы делила по талонам, будучи председателем профсоюзного комитета».