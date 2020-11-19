Палатка приняла скандальные поправки в закон о гражданстве

Источник материала: АФН

Нижняя палата парламента РБ приняла во втором чтении скандальные поправки в закон о гражданстве, предусматривающие возможность лишения гражданства в случае причинения тяжкого вреда интересам Беларуси и за терроризм.

Однако, с момента анонсирования до сегодняшнего голосования власти отреагировали на критику в адрес законопроекта провели работу над ошибками.

Поправки уточняют основания для отказа в принятии к рассмотрению заявления о приобретении гражданства и устанавливают их для прекращения рассмотрения такого заявления. Исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает лицу, избежать ответственности за совершенное преступление. Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства натурализованными гражданами вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси.

Как пояснила член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Мария Василевич, вопрос об утрате белорусского гражданства может инициироваться при совокупности серьезных оснований.

"Во-первых, речь идет только о тех лицах, которые нарушили взятые при приобретении гражданства обязательства соблюдать и уважать Конституцию Беларуси. К ним относятся иностранцы или лица без гражданства, которые приобрели гражданство в результате приема в гражданство, в порядке регистрации, вследствие восстановления в гражданстве или по основаниям, предусмотренным международными договорами Беларуси. Особо хочу обратить внимание на то, что норма об утрате белорусского гражданства не будет распространяться на граждан Беларуси, родившихся в пределах современной территории республики или являвшихся гражданами бывшего Советского Союза и получивших гражданство Беларуси", - заявила Василевич (цитата БелТА).

«Во-вторых, участие лица в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси должно быть обязательно подтверждено наличием вступившего в законную силу приговора суда», - продолжила она.

«В-третьих, несмотря на наличие перечисленных условий, человек может сохранить гражданство Беларуси, поскольку вопрос о его утрате будет рассматриваться в исключительных случаях, с учетом национальных интересов, коллегиально принимая во внимание личность гражданина, тяжесть содеянного, семейные и другие обстоятельства. В-четвертых, принятое решение может быть обжаловано в судебном порядке", - сообщила Василевич.

Также предлагается закрепить принцип учета наилучших интересов ребенка, сократить срок непрерывного постоянного проживания иностранца до подачи заявления о приеме в гражданство с семи до пяти лет, расширить перечень лиц, имеющих право на приобретение белорусского гражданства в упрощенном порядке, ввести восстановление в гражданстве.

Законопроектом предусмотрена возможность приобретения гражданства в порядке регистрации детьми, родившимися и постоянно проживающими в Беларуси, родители которых являются лицами без гражданства.

Сужен круг тех, кто имеет право на восстановление в гражданстве. Кроме того, предусмотрено право на рассмотрение заявления о приобретении гражданства, даже если в период его рассмотрения лицо признано судом недееспособным. Также уточнен порядок приобретения гражданства в случае установления материнства или отцовства.