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Маразм крепчает: КГБ внес Степана Путило и Романа Протасевича в список террористов
Источник материала: Партизан
КГБ Беларуси внес создателей самого популярного в стране телеграм-канала, который режим признал экстремистским, в список террористов
"Террористами" КГБ объявил основателя канала Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича
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КГБ Беларуси внес создателей самого популярного в стране телеграм-канала, который режим признал экстремистским, в список террористов
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