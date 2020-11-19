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Самостоятельному Honor придется туго: его конкурентом станет Huawei
Источник материала: Onliner
По мнению представителей мобильной индустрии, перед брендом Honor, который компания Huawei решила продать, открываются как новые перспективы, так и появляются новые вызовы. В частности, Honor придется конкурировать со своей бывшей материнской компанией — Huawei,
Став самостоятельной, Honor поможет партнерам в цепи поставок бороться с запретами, наложенными американским правительством против Huawei, представлять свои продукты на территориях, где они действуют, а заодно подогреть конкуренцию с Xiaomi, Oppo и Vivo.
Отмечается, что выбранная стратегия напоминает ту, которую ранее избрали Xiaomi (Redmi стал самостоятельным брендом, хотя потребители продолжают называть его Xiaomi Redmi) и Oppo (Realme). Правда, в отличие от Xiaomi и Oppo, Huawei не сможет поддерживать тесное сотрудничество с Honor — американские регуляторы наверняка будут пристально наблюдать за новым игроком.
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По мнению представителей мобильной индустрии, перед брендом Honor, который компания Huawei решила продать, открываются как новые перспективы, так и появляются новые...
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