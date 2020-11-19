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Мистический шпиль. С высотки ЖК «Мегаполис» пропал красно-зеленый флаг
Источник материала: Onliner
Самый загадочный шпиль Минска продолжает жить своей жизнью. Чудесное появление бело-красно-белого полотна над высоткой по проспекту Дзержинского не мог объяснить никто: подступы закрыты, высоко, ветрено, опасно. Даже спецы по «дефлагизации» страны
Сегодня днем один из пользователей сообщил Onliner, что «у дома со шпилем, подступы к которому были обмотаны колючей проволокой, пропал красно-зеленый флаг». И в доказательство своих фантастических слов прислал фото.
Вскоре спасать скрепы отправили новую бригаду в черном. Вот видео, предоставленное нашим читателем.
Один из драматичных моментов операции — двое на мачте.
К 15 часам спецоперация закончена: красно-зеленый флаг водрузили на место. В позах исполнителей читается неприкрытая радость. Город продолжит следить за судьбой жилого комплекса и отдельно взятого шпиля.
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Самый загадочный шпиль Минска продолжает жить своей жизнью. Чудесное появление бело-красно-белого полотна над высоткой по проспекту Дзержинского не мог объяснить...
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