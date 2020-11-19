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Мистический шпиль. С высотки ЖК «Мегаполис» пропал красно-зеленый флаг

19.11.2020 15:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Самый загадочный шпиль Минска продолжает жить своей жизнью. Чудесное появление бело-красно-белого полотна над высоткой по проспекту Дзержинского не мог объяснить никто: подступы закрыты, высоко, ветрено, опасно. Даже спецы по «дефлагизации» страны не смогли быстро снять знамя, превратив уже привычную для себя работу в фарс. 31 октября, чтобы переломить ситуацию на красно-зеленую сторону, люди в черном не только водрузили официальное знамя на флагшток ЖК «Мегаполис», но и усилили благонадежность конструкции шипами. Казалось, неравнодушные граждане могут спать спокойно. Но как бы не так.

Мистический шпиль. С высотки ЖК «Мегаполис» пропал красно-зеленый флаг

Сегодня днем один из пользователей сообщил Onliner, что «у дома со шпилем, подступы к которому были обмотаны колючей проволокой, пропал красно-зеленый флаг». И в доказательство своих фантастических слов прислал фото.

Мистический шпиль. С высотки ЖК «Мегаполис» пропал красно-зеленый флаг

Вскоре спасать скрепы отправили новую бригаду в черном. Вот видео, предоставленное нашим читателем.

Один из драматичных моментов операции — двое на мачте.

Мистический шпиль. С высотки ЖК «Мегаполис» пропал красно-зеленый флаг

К 15 часам спецоперация закончена: красно-зеленый флаг водрузили на место. В позах исполнителей читается неприкрытая радость. Город продолжит следить за судьбой жилого комплекса и отдельно взятого шпиля.

Мистический шпиль. С высотки ЖК «Мегаполис» пропал красно-зеленый флаг

 
Теги: Минск
 
 
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Самый загадочный шпиль Минска продолжает жить своей жизнью. Чудесное появление бело-красно-белого полотна над высоткой по проспекту Дзержинского не мог объяснить...
 
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