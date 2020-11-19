Мистический шпиль. С высотки ЖК «Мегаполис» пропал красно-зеленый флаг

Источник материала: Onliner

Самый загадочный шпиль Минска продолжает жить своей жизнью. Чудесное появление бело-красно-белого полотна над высоткой по проспекту Дзержинского не мог объяснить никто: подступы закрыты, высоко, ветрено, опасно. Даже спецы по «дефлагизации» страны не смогли быстро снять знамя, превратив уже привычную для себя работу в фарс. 31 октября, чтобы переломить ситуацию на красно-зеленую сторону, люди в черном не только водрузили официальное знамя на флагшток ЖК «Мегаполис», но и усилили благонадежность конструкции шипами. Казалось, неравнодушные граждане могут спать спокойно. Но как бы не так.





Сегодня днем один из пользователей сообщил Onliner, что «у дома со шпилем, подступы к которому были обмотаны колючей проволокой, пропал красно-зеленый флаг». И в доказательство своих фантастических слов прислал фото.





Вскоре спасать скрепы отправили новую бригаду в черном. Вот видео, предоставленное нашим читателем.

Один из драматичных моментов операции — двое на мачте.





К 15 часам спецоперация закончена: красно-зеленый флаг водрузили на место. В позах исполнителей читается неприкрытая радость. Город продолжит следить за судьбой жилого комплекса и отдельно взятого шпиля.



