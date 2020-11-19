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«Рено» насмерть сбило мужчину на трассе М10
Источник материала: Навiны
ДТП произошло вечером 18 ноября на трассе граница РФ — Гомель — Кобрин.
По сообщению областной ГАИ, 55-летний водитель «Рено» ехал со стороны Гомеля в направлении Речицы и сбил 54-летнего мужчину, который, по предварительной информации, перебегал дорогу в неустановленном месте.
Пешеход скончался в больнице от полученных травм.
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ДТП произошло вечером 18 ноября на трассе граница РФ — Гомель — Кобрин.
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