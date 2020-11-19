В МИД РФ рассказали подробности о визите Лаврова в Минск и встрече с Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио В МИД РФ рассказали подробности визита Лаврова в Минск и встречи с Лукашенко Минск и встречи с Лукашенко" data-media-descr="Планируется, что министр иностранных дел России Сергей Лавров будет находиться в белорусской столице на следующей неделе ― 25 и 26 ноября." data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">

Сергей Лавров едет в Минск 25-26 ноября для участия в совместномколлегии министерств иностранных дел двух стран, сообщила журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Программой предусмотрена его встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко и переговоры с министром иностранных дел этой страны Владимиром Макеем, сказала она.

Планируется обсудить и ситуацию в республике, и ключевые вопросы двусторонней и международной повести дня, добавила представитель МИД России.

"В рамках совместного заседания коллегии наших внешнеполитических ведомств 26 ноября будет рассмотрен ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021, включая координацию действий в международных организациях, сотрудничество в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ", ― перечислила Захарова.

Планируется, что политики обменяются мнениями о состоянии отношений с Евросоюзом, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы формирования "большого евразийского партнерства" через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие в области международной информационной безопасности, рассказала представитель МИД РФ.

По итогам встреч будет подписан ряд совместных документов, включая план межмидовских консультаций на год вперед, и постановление, в котором будет отражена вся проблематика рассмотренных вопросов, добавила Захарова.

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