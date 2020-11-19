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Не имей 100 рублей: Джордж Клуни подарил друзьям по $1 миллиону

19.11.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Хорошо быть другом голливудского актера Джорджа Клуни: как оказалось, звезда раздал своими друзьям по одному миллиону долларов.

© AP / Chris Pizzello
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В 2017 году предприниматель Ренди Гербер рассказал о щедрости секс-символа Голливуда, но тогда никто не поверил ему. Сам Клуни отказался комментировать подобную информацию. Но спустя время передумал и подробно рассказал о своем поступке.

В недавнем интервью Клуни признался, что действительно преподнес друзьям по миллиону долларов: таким образом он поблагодарил их за многолетнюю дружбу, поддержку и путешествия.

В тот год актер заработал огромную сумму за съемки в фильме "Гравитация", хотя рассчитывал на меньший куш. А так как тогда он не был обременен женой и детьми, Клуни решил отблагодарить всех друзей, которые помогли ему за последние 30 лет.

Актер устроил дружескую посиделку, где напомнил, в какой стране побывал благодаря каждому из присутствующих, после чего подарил по сумке с наличными.

"Я решил, что без этих людей у меня ничего бы не получилось. Они всегда были рядом. А потом подумал - что будет, если меня собъет автобус? Они же все будут в завещании. Так зачем мне ждать момента, когда меня переедет автобус?", - высказался актер.

 
 
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Голливудский секс-символ по достоинству оценил своих близких и еще раз доказал, что щедрость не знает границ!
 
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