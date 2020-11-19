В Минске заработал новый кинотеатр. Его расположение порадует жителей сразу трех районов столицы

Источник материала: Tut.by

В столице заработал новый четырехзальный кинотеатр — «3D Кино» . Он располагается на втором этаже торгового центра «Корона-сити» на Денисовской, 8/2, и вмещает более 200 зрителей. О том, как выглядит новый кинотеатр и сколько стоят билеты, — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.

В Минске заработал новый кинотеатр, расположение которого порадует жителей Курасовщины, Лошицы и Серебрянки, где практически негде смотреть кино на большом экране. Открылась новая киноплощадка в ТЦ «Корона-Сити» на Денисовской — это четырехзальный кинотеатр «3D Кино», рассчитанный на 241 зрителя. Камерный зал вмещает 27 посетителей, средний — 60 гостей, два больших — по 77 человек. Интерьер всех залов выдержан в одной стилистике.

















Создатели уточняют, что в залах кинотеатра установлено новейшее оборудование: проекционные системы японской компании NEC и акустические системы MAG-Audio. За аудиовоспроизведение отвечают процессоры всемирно известной компании JBL.

Всем техническим сопровождением, начиная от концепции и заканчивая технической реализацией проекта, занимался ведущий европейский киноинтегратор — бельгийская компания CinemaNext.













В кинозалах установлены мягкие кресла с высокими спинками и подлокотники с нишей для напитков, предусмотрены широкие проходы. Рядом с залами разместился фудкорт, где можно купить попкорн, сэндвичи, мороженое и напитки.





















В основном показывать здесь будут новинки проката. Сегодня в репертуаре фильмы «Кот под прикрытием» , «Академия монстров» , «Афера по-голливудски» , «Бег» , «Смертельные иллюзии» , «Союз зверей. Спасение двуногих» , «Цой» и киноальманах «Oscar Shorts 2020» . Стоимость билетов в будни — от 8 рублей, в пятницу и выходные — от 10 рублей.









В связи с эпидемиологической ситуацией в стране рассадка зрителей временно происходит через ряд и через два сиденья от выбранного места. После каждого киносеанса залы проходят санитарную обработку, а персонал работает в средствах индивидуальной защиты: масках и перчатках.