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В Минске заработал новый кинотеатр. Его расположение порадует жителей сразу трех районов столицы
Источник материала: Tut.by
В столице заработал новый четырехзальный кинотеатр —
В Минске заработал новый кинотеатр, расположение которого порадует жителей Курасовщины, Лошицы и Серебрянки, где практически негде смотреть кино на большом экране. Открылась новая киноплощадка в ТЦ «Корона-Сити» на Денисовской — это четырехзальный кинотеатр «3D Кино», рассчитанный на 241 зрителя. Камерный зал вмещает 27 посетителей, средний — 60 гостей, два больших — по 77 человек. Интерьер всех залов выдержан в одной стилистике.
Создатели уточняют, что в залах кинотеатра установлено новейшее оборудование: проекционные системы японской компании NEC и акустические системы MAG-Audio. За аудиовоспроизведение отвечают процессоры всемирно известной компании JBL.
В кинозалах установлены мягкие кресла с высокими спинками и подлокотники с нишей для напитков, предусмотрены широкие проходы. Рядом с залами разместился фудкорт, где можно купить попкорн, сэндвичи, мороженое и напитки.
В основном показывать здесь будут новинки проката. Сегодня в репертуаре фильмы
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране рассадка зрителей временно происходит через ряд и через два сиденья от выбранного места. После каждого киносеанса залы проходят санитарную обработку, а персонал работает в средствах индивидуальной защиты: масках и перчатках.
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В столице заработал новый четырехзальный кинотеатр - «3D Кино». Он располагается на втором этаже торгового центра «Корона-сити» на Денисовской, 8, и вмещает более 200...
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