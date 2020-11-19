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На Орловской водителю Volvo стало плохо за рулем, он врезался во встречную Skoda

19.11.2020 16:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из водителей получил травмы в лобовом столкновении легковушек в Минске, сообщили в столичной ГАИ.


Происшествие случилось днем 19 ноября. По предварительной информации, 49-летний водитель Volvo ехал по улице Орловской со стороны улицы Карастояновой в направлении площади Бангалор. В какой-то момент мужчине стало плохо, он потерял управление, поэтому автомобиль выехал на встречку и врезался в Skoda, который ехал в третьей полосе.


Фото читателя TUT.BY

В результате ДТП водитель Volovo получил травмы и был доставлен в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП водитель Volovo получил травмы и был доставлен в больницу.
 
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