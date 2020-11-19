Mercedes-AMG GT Black Series - самый быстрый серийный автомобиль Нюрбургринга

Источник материала: Tut.by

Только на прошлой неделе пресс-служба Mercedes-AMG отрапортовала о новом рекорде Нюрбургринга среди «представительских автомобилей» и вот, немцы раскрыли еще одно достижение. На этот раз речь идет о купе GT Black Series, которое теперь официально считается самым быстрым серийным дорожным автомобилем на легендарной трассе.





Рассекреченный летом этого года Mercedes-AMG GT Black Series проехал 20,6-километровую «Северную петлю» за 6 минут и 43,616 секунды. За рулем находился немецкий гонщик Маро Энгель, которому удалось побить предыдущий рекорд (6 минут 44,97 секунды) в этой категории, установленный Lamborghini Aventador SVJ летом 2018 года. Причем обойти итальянский суперкар ему удалось всего на 1,35 секунды.





Установивший новый рекорд AMG GT Black Series отличался специфическими, под «Северную петлю», настройками шасси (в частности, это заниженная на 5 мм спереди и 3 мм сзади подвеска и увеличенный отрицательный развал колес) и аэродинамики. Шины — Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO, предусмотренные для GT Black Series уже «в базе».





Напомним, что оснащается самая экстремальная версия AMG GT форсированным до 730 л.с. четырехлитровым турбо-V8, который позволяет купе разгоняться до 100 км/ч за 3,2 секунды и развивать 325 км/ч максимальной скорости.