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Mercedes-AMG GT Black Series - самый быстрый серийный автомобиль Нюрбургринга
Источник материала: Tut.by
Только на прошлой неделе пресс-служба Mercedes-AMG отрапортовала о
Рассекреченный летом этого года
Установивший новый рекорд AMG GT Black Series отличался специфическими, под «Северную петлю», настройками шасси (в частности, это заниженная на 5 мм спереди и 3 мм сзади подвеска и увеличенный отрицательный развал колес) и аэродинамики. Шины — Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO, предусмотренные для GT Black Series уже «в базе».
Напомним, что оснащается самая экстремальная версия AMG GT форсированным до 730 л.с. четырехлитровым турбо-V8, который позволяет купе разгоняться до 100 км/ч за 3,2 секунды и развивать 325 км/ч максимальной скорости.
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Только на прошлой неделе пресс-служба Mercedes-AMG отрапортовала о новом рекорде Нюрбургринга среди «представительских автомобилей» и вот, немцы раскрыли еще одно...
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