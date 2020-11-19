Какие курсы евро и доллара выставили обменники 19 ноября

Источник материала: Tut.by

Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,565 рубля, а евро — 3,032 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 19 ноября доллар вырос на 0,14% — до 2,5564 рубля, евро снизился на 0,11% — до 3,0286 рубля, а российский рубль упал на 0,29% — до 3,3512 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,595 рубля (РРБ-Банк), а ниже всего — 2,565 рубля (Альфа-Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, РРБ-Банке, Франсабанке — 2,56 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,08 рубля, а ниже всего — в БСБ Банке (3,032 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке и БСБ Банке — 3,027 рубля.