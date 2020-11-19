В тройке главных богачей планеты произошли перестановки

Источник материала: Ежедневник

фото: ozan.ru

Марк Цукерберг покинул топ-3 самых богатых людей мира.

Место главы Facebook Марка Цукерберга в тройке лидеров занял Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX.

Рейтинг составляется агентством Bloomberg, которое зафиксировало изменения в рейтинге в минувшую среду.

Илон Маск занял новую ступень в рейтинге благодаря росту акций Tesla - 18 ноября они выросли на 10%. Состояние Маска при этом выросло на 0,2 млрд долларов. Общее состояние предпринимателя на сегодня оценивается в 120 млрд долларов. У Марка Цукерберга же - 103 млрд. Вслед за ним идет гендиректор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно.

Самым богатым человеком планеты третий год подряд является глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием 183 млрд долларов. На втором месте - один из основателей Microsoft Билл Гейтс с состоянием 128 млрд долларов.