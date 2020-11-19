Слили запись разговора чиновников: «правая рука Лукашенко» Кочанова преклоняется перед омоновцами и готовится к войне

Источник материала: KYKY

TUT.by получил запись состоявшейся 18 ноября в Новополоцке двухчасовой беседы председателя Совета Республики Натальи Кочановой с депутатами из городов-соседей и местными чиновниками. В ходе разговора Кочанова выражала надежду, что ее никто не записывает, однако и запись, и ее утечка все же произошли. Вот главные цитаты «правой руки Лукашенко».

Об изнасилованиях

«Потом [люди] начали выходить на мирные акции. [Появились] побитые, избитые, начали придумывать фейки. В этот период все опешили. Я иногда закрывала глаза и не могла поверить, что я — в Беларуси, в своей стране. Я не могла этого представить! Я встречалась с людьми, но нигде мне никто не сказал: надо власть менять. Или хотя бы записочку [об этом] написал.

И когда это началось — избитые, изнасилованные, я звоню Каранику [бывший министр здравоохранения, сейчас губернатор Гродненщины Владимир Караник]. «Владимир Степанович, есть изнасилованные?» — «Ни одного случая». Нет этих фактов, нет! Ну, конечно, по заднице кто-то получил, это понятно. Но потом, когда Следственный комитет начал разбираться — там фейков больше, чем надо. Там придумано просто. Это все делают интернет-ресурсы, телеграм-каналы. Такая ложь, просто откровенная ложь льется».

О смерти Романа Бондаренко

«Сейчас наступила радикализация [протестов]. Сейчас они просто обнаглели настолько, что уже не просто перемычки на рельсы кладут, а какой-то экран перекрыли, который делает перевод рельсов, то есть чтобы поезд с них сошел.

Этот случай с этим Бондаренко. Сам ведь выскочил [во двор]. То, что он был пьяный — сто процентов. Сейчас разбираются, и уже установили, что в интернет выкинули ложную информацию, что он был трезвый. Но следствие дальше разберется.

Но вы видели, как его [Бондаренко] подняли? Мемориал! А сколько пьяных [в целом в стране] бьются? Каждый день такие гибнут. А они [протестующие] устраивают панихиды. Правильно президент сказал: зачистить город! Вывезли все [цветы, свечи, лампады] спокойно, поставили на кладбище. Привезут его [Романа Бондаренко], похоронят — пожалуйста, цветочки, которые [в его память] принесли.

Но чтобы вы понимали, в течение часа там [15 ноября во дворе на Площади перемен] уже было около тысячи человек. И все уже с цветами и лампадками! Как такое может быть? Вот умер человек, думаешь, где цветочек купить — для этого надо время. А тут — очень быстро [во дворе собрались]! Сценарии разрабатывают великолепные!».

Об омоновцах

«Вот эта радикализация. Вы что думаете, можно омоновцу в лицо плевать, можно его обзывать? А он тоже чей-то ребенок, сын, муж. Он по долгу службы там [на акциях протеста], а тебя какая буря туда гонит? Ты хочешь высказать свое мнение — иди на диалоговую площадку. Сегодня, к слову сказать, в ОМОН — очередь ребят. Вот молодцы! Я просто перед ними преклоняюсь. И ушли оттуда единицы. И омоновцы еще больше сплотились, потому что стали их гнобить».

О войне

«Мы отошли от пропасти, но не ушли от той ситуации, которая может нас настигнуть. Гражданская война может быть неминуема. В этом вы можете не сомневаться. Я не могу молчать, пусть меня убьют, но я никогда не буду предателем тех людей, которые отстояли свободу и независимость 75 лет назад, которые построили нашу Беларусь. А сейчас всем плохо. Ну как так? Мы все, вы все, СМИ должны говорить людям, должны встречаться [с людьми]. В противном случае разорвут страну.

Ситуация непростая, но управляемая. Потому что, поверьте, нас большинство. А это кучка [протестующих] — мы не можем с ними как-то договориться. Стали отчислять студентов. И правильно, что стали отчислять. Кто-то [на акции протеста] по дурости попал. Но другой же начинает воздействовать на первокурсников!».

О том, что делать чиновникам, чтобы победить

«Будьте внимательны, аккуратны, работайте с людьми — и победа будет за нами! Мы в этом нисколько не сомневаемся, потому что нам не стыдно перед людьми. Власть ничего не сделала, чтобы ей стыдиться и бояться народа. И укусить им нас не за что.

Конечно, они [протестующие] рассчитывали на блиц-криг — и всё, сразу всё повалилось. Не получилось, поэтому сейчас они радикализировались. Они начинают лезть, и лезть серьезно. Их осталось не так много, но они есть. Поэтому надо быть очень внимательными. Надо работать на своих предприятиях, учреждениях и организациях и делать все, чтобы не давать им повода дискредитировать нашу власть. Обязательно работать и на телевидении, и в газетах. Надо, чтобы новые лица появлялись, чтобы люди видели [работу власти].

Я сейчас хочу достучаться до каждого, сказать: «Люди, остановитесь!». Иначе будет война. Она неминуема, если мы сегодня не примирим наших людей, которых выставляют как пушечное мясо. Вот их [оппонентов власти] предложения — остановить предприятия, снять вклады. Это нормальные люди? Давайте остановим «Нафтан». И где будут люди работать?».