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Эксперты ООН требуют от властей Беларуси проверки законности действий силовиков

19.11.2020 16:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Эксперты ООН в области прав человека считают, что власти Беларуси должны расследовать, насколько законными были действия силовиков во время акций протеста в стране.

Об этом говорится в их заявлении, распространенном в четверг в Женеве, передает ТАСС.

"Власти должны провести быстрое, тщательное, независимое и беспристрастное расследование законности действий сотрудников полиции", - отметили эксперты.

Они отмечают, что в Беларуси после президентских выборов 9 августа "обычным явлением" стали пытки и жестокое обращение с участниками мирных протестов. По их словам, подобные действия "сопровождаются безнаказанностью, проистекающей из нежелания властей проводить надлежащие уголовные расследования по заявлениям о пытках".

Заявление подписали 10 экспертов ООН, в том числе спецдокладчик по внесудебным казням Агнес Калламар, а также ее коллеги, занимающиеся защитой прав на свободу мнений - Ирэне Кхан, положением в области прав человека в Беларуси - Анаис Марин, вопросом о пытках - Нильс Мельцер и члены рабочей группы ООН по произвольным задержаниям.

 
 
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Эксперты ООН в области прав человека считают, что власти Беларуси должны расследовать, насколько законными были действия силовиков во время акций протеста в...
 
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