КГБ Беларуси внес создателей telegram-канала NEXTA в список террористов

Источник материала: АФН

Создатель Telegram-каналов NEXTA и NEXTA Life Степан Путило и бывший главный редактор Роман Протасевич включены КГБ Беларуси в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Актуальная версия списка опубликована в четверг на сайте КГБ в разделе "Контртеррористическая деятельность".

В перечень организаций и лиц, причастных к терроризму, Путило и Протасевич включены под порядковыми номерами 725 и 726. Они - единственные террористы в списке с гражданством «Республика Беларусь».

Основанием для включения в перечень является выдвинутое в отношении них обвинение "по уголовному делу по статье 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Республики Беларусь". Им инкриминируются организация массовых беспорядков и групповых действий, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также возбуждение социальной вражды и розни.

По версии следствия, в Telegram-каналах подозреваемых зафиксированы "неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения".

Верховный суд РБ 20 октября признал экстремистскими материалами телеграм-канал NEXTA и его логотип.

Генпрокуратура РБ направила в адрес Минюста Польши просьбу о заключении под стражу и выдаче Путило и Протасевича для привлечения к уголовной ответственности.