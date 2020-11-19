|
Следственный комитет возбудил уголовное дело после трагедии в минском аквапарке. По какой статье?
Источник материала: Onliner
На минувших выходных в аквапарке «Фристайл»
— В настоящее время следователями опрошены очевидцы и работники аквапарка, изучаются записи камер видеонаблюдения, изымается документация, регламентирующая работу объекта, а также документы о закупке и установке оборудования. Работа водного объекта, где произошла трагедия, по требованию Следственного комитета приостановлена, —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На минувших выходных в аквапарке «Фристайл» произошло ЧП: там утонула 18-летняя девушка. Пока достоверно неизвестно, как именно это произошло, однако, по одной из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)