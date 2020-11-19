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Следственный комитет возбудил уголовное дело после трагедии в минском аквапарке. По какой статье?

19.11.2020 16:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На минувших выходных в аквапарке «Фристайл» произошло ЧП: там утонула 18-летняя девушка. Пока достоверно неизвестно, как именно это произошло, однако, по одной из версий, она не смогла подняться на поверхность из-за тяги из сливной трубы бассейна. Сегодня в СК заявили о возбуждении уголовного дела  по ч. 2 ст. 338 («Выполнение работ либо оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).

— В настоящее время следователями опрошены очевидцы и работники аквапарка, изучаются записи камер видеонаблюдения, изымается документация, регламентирующая работу объекта, а также документы о закупке и установке оборудования. Работа водного объекта, где произошла трагедия, по требованию Следственного комитета приостановлена, — сообщила в программе «Причины и следствие с Партоном и Гончаровой» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

 
 
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На минувших выходных в аквапарке «Фристайл» произошло ЧП: там утонула 18-летняя девушка. Пока достоверно неизвестно, как именно это произошло, однако, по одной из...
 
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