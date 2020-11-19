Apple знает о проблемах экранов iPhone 12: они мерцают, «зеленят», «серят» и светятся другими цветами

Источник материала: Onliner

В распоряжении MacRumors оказался внутренний документ Apple, из которого следует, что в компании знают о неприятной особенности экранов iPhone 12 всех моделей. В частности, упоминаются мерцания экранов, а также появление свечения разных цветов (чаще — зеленого) при яркости экрана ниже 90%.

Пока Apple просит не принимать на обслуживание смартфоны с зеленящими экранами, так как конкретного решения на данный момент нет. Кроме того, сервисным центром рекомендовано просить владельцев iPhone 12 устанавливать обновления операционной системы — видимо, компания готовит программное решение для бага.

Как отмечает MacRumors, аналогичная проблема была и с iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, ее решили апдейтом в iOS 13.6.1. Сейчас «неправильное» свечение наблюдается на iPhone 12 с iOS 14.1, iOS 14.2 и двумя бетами iOS 14.3. У некоторых владельцев новых смартфонов Apple баг рассасывается сам по себе (точнее, он не проявляется у мобильника).