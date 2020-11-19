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В Минской области за день опрокинулись две маршрутки. СК проводит проверки

19.11.2020 16:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственный комитет сообщает о двух ДТП с участием маршрутных такси в Минской области. Оба инцидента произошли 17 ноября, в день, когда выпал первый снег, что повлекло увеличение числа ДТП во многих регионах. 

По данным следствия, 17 ноября в дневное время 47-летний водитель микроавтобуса Volkswagen, двигаясь на 31-м километре автодороги МинскВитебск в направлении города Минска, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП двое пассажиров маршрутного автобуса получили травмы.

В Минской области за день опрокинулись две маршрутки. СК проводит проверки

В этот же день в Пуховичском районе, вблизи деревни Подбережье, 35-летний водитель еще одного маршрутного такси (Mercedes) не справился с управлением и допустил занос автомобиля. Микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 13 пассажиров, шесть из них получили травмы различной степени тяжести.

В Минской области за день опрокинулись две маршрутки. СК проводит проверки

На местах происшествий работали следственно-оперативные группы. В обоих случаях зафиксирована следовая картина. Выявлено, что водители во время движения не учли дорожные и погодные условия. По данным фактам проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего, степень тяжести телесных повреждений пассажиров.

— Следствие напоминает водителям о необходимости уделять повышенное внимание изменившимся метеорологическим условиям, правильно выбирать скорость движения, учитывая при этом техническое состояние и особенности своего автомобиля, а также дорожные и погодные условия. Водители такси, в том числе маршрутных, помните, что во время поездки вы должны обеспечивать безопасную перевозку пассажиров, — отметили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Следственный комитет сообщает о двух ДТП с участием маршрутных такси в Минской области. Оба инцидента произошли 17 ноября, в день, когда выпал первый снег, что...
 
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